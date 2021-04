Anche gli operatori telefonici aumentano i prezzi, attuando delle rimodulazioni più o meno consistenti all’interno delle loro offerte. Tuttavia, non tutti i gestori usano questo tipo di tecnica: infatti, c’è ad esempio Iliad, che mantiene la sua parola data sin dall’inizio da anni, ossia niente rimodulazioni. Quant’è il prezzo complessivo delle nuove tariffe di TIM, Vodafone e Tiscali? Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Operatori telefonici: le rimodulazioni di TIM, Vodafone e Tiscali

Iniziamo subito parlando di TIM. I clienti dell’operatore telefonico più importante in Italia, hanno dovuto pagare obbligatoriamente 1,90 euro al mese in più. Anche in tal caso, il gestore pare che abbia offerto ai suoi clienti un’opzione a scelta gratuita, tra minuti illimitati o 20 Giga Extra, tutti da spendere sulla rete di quarta generazione.

Passiamo a Tiscali. Il gestore ha aumentato i suoi piani tariffari non di poco: ben 2,99 euro al mese. Tuttavia, in cambio, ha offerto 1 ora di chiamate aggiuntive, 10 SMS e 1 Giga di traffico dati in 4G LTE.