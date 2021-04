TIM conferma anche per la stagione primaverile il bonus internet. Gli utenti, sia quelli vecchi che i nuovi, potranno beneficiare di uno sconto consistente per l’acquisto di tariffe con Fibra ottica e contestuale dotazione di un tablet.

Il valore del bonus internet è sempre di 500 euro. L’agevolazione sarà garantita esclusivamente a quei clienti che presentano un’attestazione ISEE nel momento dell’attivazione con situazione reddituale uguale o inferiore ai 20mila euro. Per la sottoscrizione di offerte con il bonus internet è possibile recarsi in uno degli store dell’operatore in Italia.

TIM, ancora disponibile lo sconto di 500 euro per Fibra e tablet

Come per il passato e come per altri operatori, tra cui WindTre e Vodafone, TIM conferma anche la divisione del bonus internet in una doppia valenza. Una parte dei 500 euro potranno essere utilizzati come sconto fisso sul costo mensile della propria tariffa di Fibra ottica, mentre la seconda parte dell’incentivo sarà necessaria per l’acquisto di un tablet.

Allo stato attuale, la migliore offerta prevista da TIM con il bonus internet prevede un costo mensile pari a 19,90 euro. Il costo è già scontato per la parte del bonus internet dedicata alla telefonia fissa. Gli utenti riceveranno un pacchetto che prevede connessione internet senza limiti con Fibra ottica con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili.

Per l’acquisto del tablet, invece, gli utenti TIM potranno scegliere un Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Il dispositivo sarà acquistabile al costo più che ridotto di 29,90 euro, con uno sconto di 300 euro sul listino ufficiale.