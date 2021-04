Il famoso brand legato al mondo delle stampanti 3D, Anycubic, sta per lanciare un nuovo prodotto sul mercato: Wash&Cure Plus. Si tratta di un prodotto le cui dimensioni saranno di 290*270*490mm, dedicato principalmente al post-processing delle vostre stampe 3D in resina. Sarà equipaggiata di due diversi funzioni: la funzione di curing, con supporto 192*120*245mm, e quella di wash, con supporto 190*245mm. Il prodotto è compatibile con tutte le stampanti 3D LCD sotto gli 8.9″ disponibili sul mercato.

Grazie alle sue dimensioni generose permetterà agli utenti di ottenere un lavaggio accurato in maniera ancora più facile e intuitiva rispetto al passato. Ma le sue funzioni non finiscono qui.

Un prodotto completo per la cura delle vostre stampe 3D

Oltre alle due funzioni descritte sopra, Wash&Cure Plus è fornita di una luce UV ad L con ben 20 Led. La sua forma garantisce una copertura a 360° dall’alto al basso dei modelli, grazie anche ad una piattaforma rotante che migliora ancora l’omogeneità del trattamento. Inoltre, la piattaforma è costruita in un materiale riflettente che rende l’intero processo ancora più sicuro e completo. I modelli realizzati riceveranno dunque un processo e un trattamento di pulizia e ottimizzazione ancora più approfondito ed effettivo con questo nuovo prodotto, con un risparmio di tempo da parte degli utenti.

Questo modello sarà disponibile in pre-acquisto dal 16 al 22 aprile, al prezzo scontato di 169$ per i primi mille prodotti venduti. Dopo la scadenza del termine temporale o della disponibilità dei pezzi, sarà disponibile per l’acquisto al prezzo di 249$.

Per maggiori informazioni a riguardo e per non perdervi le ultime notizie nel mondo della tecnologia continuate a seguirci su questa pagina e sul nostro canale YouTube!