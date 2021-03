Anycubic ha recentemente annunciato al mondo la nuova Photon Mono, la sua prima stampante 3D monocromatica, il cui obiettivo è di rendere la stampa 3D più abbordabile, in termini economici, ed anche relativamente semplice anche per il consumatore meno esperto.

Le dimensioni non sono particolarmente elevate, a tutti gli effetti parliamo di un prodotto da 227 x 222 x 383 millimetri, con un peso netto di circa 4,5 chilogrammi. Viene definita come stampante monocromatica, ovvero si potranno utilizzare filamenti che permetteranno la stampa finale in 3D di dimensioni massime pari a 130 x 80 x 165 millimetri, di prodotti di solo un colore.

L’idea di Anycubic è stata di rendere l’esperienza il più semplice possibile, per questo motivo l’azienda ha deciso di integrare anteriormente un piccolo display LCD da 2.8 pollici (non a colori), tramite il quale modificare le impostazioni di base e scegliere anche come stampare il prodotto finale; stando alle specifiche, dovrebbe garantire un utilizzo prolungato nel tempo, circa 2000 ore.

L’invio dell’immagine, o del soggetto, da stampare avverrà tramite connettività USB, presente posteriormente, oppure sfruttando l’applicazione ufficiale disponibile per mobile.

Anycubic Photon Mono: i dettagli di stampa

Per stampe molto più dettagliate della concorrenza, la Anycubic Photon Mono presenta una sorgente di luce parallela a matrice, ed una struttura a binario sull’asse Z, in questo modo viene garantita una precisione maggiore ed un’accuratezza senza rivali. Rispetto alla singola luce a forma di ventaglio, la suddetta parallela a matrice utilizza la corrente continua con un angolo di emissione più stretto, per una qualità di stampa sopraffina; il contrasto è più netto ai bordi, con una riduzione del riflesso diffuso, grazie ad una minore dispersione della luce, tutto per la realizzazione di una superficie delicata e liscia. La scelta di utilizzare l’array, assicura una distribuzione uniforme della luce su tutta l’area della piattaforma, non focalizzandola solamente su un determinato punto.

I tempi di stampa sono relativamente rapidi, parliamo di circa 50 millimetri all’ora, con una copertura pensata appositamente per bloccare del 99,95% i raggi UV.

Quanto costa

L’acquisto può essere completato direttamente su Aliexpress, sono disponibili svariate versioni, e sopratutto si ha la possibilità di spedizione diretta dall’Italia (quindi senza spese doganali). Il prezzo di partenza è di 169,34 euro.

Nel caso in cui foste interessati all’acquisto, segnaliamo il Brand Fest Day di Aliexpress, premendo qui potrete collegarvi alla pagina ufficiale di Anycubic, ed avrete l’occasione di scoprire tutti i prodotti dell’azienda, proposti in fortissimo sconto, con una riduzione fino al 65% rispetto al prezzo di listino. La 3 giorni di offerte avrà inizio alla mezzanotte del 15 marzo e terminerà alle 23:59 del 17 marzo 2021.