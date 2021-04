Dopo ben 15 anni dal suo debutto, Yahoo Answers chiuderà i battenti il prossimo 4 maggio 2021. A comunicarlo è stata la stessa società sulla propria pagina ufficiale. A partire da questa data, infatti, il noto sito web non sarà più accessibile. Al momento, però, non sono state fornite comunicazioni ufficiali circa la causa che ha portato a questa decisione.

Yahoo Answers chiude: ecco cosa si potrà fare

Fra meno di un mese saremo quindi costretti a dire addio a Yahoo Answers. L’azienda ha infatti deciso di chiudere definitivamente questo famoso servizio dove gli utenti potevano fare alcune domande su svariati argomenti. Ma cosa accadrà esattamente? Come comunicato sul sito ufficiale, a partire dal 4 maggio 2021 non si potrà più accedere sul portale e, se qualcuno dovesse provare ad accedervi, verrà reindirizzato alla home page di Yahoo.

Prima di questa data, però, ci sarà anche il 20 aprile 2021. A partire da quest’ultima, infatti, non sarà più possibile pubblicare nuove domande sulla piattaforma o rispondere alle domande di un altro utente. L’azienda ha poi sottolineato che “queste modifiche riguardano unicamente Yahoo Answers e che non avranno alcun effetto su Yahoo Account o su altri servizi Yahoo”. Tuttavia, nel caso in cui si volesse scaricare i propri dati di questo servizio, sarà possibile farlo entro e non oltre il 30 giugno 2021 (a questo link l’azienda ha fornito tutte le informazioni necessarie per richiedere i dati). Una volta effettuata la richiesta, l’azienda invierà una e-mail in cui comunicherà quando sarà pronto il download dei dati interessati.

Insomma, Yahoo Answers è stato davvero molto apprezzato dagli utenti nel corso di questi anni, ma ora è ormai arrivato il suo momento per uscire di scena.