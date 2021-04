HMD Global ha da poco annunciato il via del roll out di un importante aggiornamento per il Nokia 3.2. Questo smartphone entry-level, infatti, sta per ricevere ufficialmente la versione aggiornata del sistema operativo di Big G, ovvero Android 11. Tra le novità che verranno introdotte, ci saranno alcuni re-styling estetici dei menù e nuove funzionalità legate a Google Assistant.

Nokia 3.2 riceve ufficialmente Android 11 anche in Italia

Nel corso di queste ultime ore, l’azienda produttrice di smartphone a marchio Nokia ha comunicato l’arrivo imminente anche nel nostro paese dell’importante aggiornamento ad Android 11 per il Nokia 3.2. Questo device è stato presentato ormai due anni fa ed è parte del progetto Android One con il quale sono stati garantiti tre anni di aggiornamenti di sicurezza e due anni di update del sistema operativo.

Al momento è stato avviato il roll out dell’aggiornamento in questione in Italia e i possessori di questo device dovrebbero riceverlo ormai in breve tempo. Come comunicato dall’azienda HMD Global, verranno introdotte alcune novità di rilievo. In primis, ci sarà un re-styling dei menù delle conversazioni. Oltre a questo, ci saranno alcune funzionalità legate all’assistente vocale di Google, come la modalità Focus e la modalità Bedtime. Infine, saranno resettati i permessi delle app che non sono state utilizzate da un po’, permettendo solo a quelle recenti di accedere ai dati personali.

Vi ricordiamo che Nokia 3.2 è uno smartphone distribuito inizialmente con la versione del software Android 9 One Pie. Il suo processore è lo Snapdragon 429 di Qualcomm, mentre il design è caratterizzato da un display con notch a goccia e da una singola fotocamera da 13 megapixel.