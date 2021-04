Trony prova ad avvicinarsi all’Olimpo dei rivenditori di elettronica, mettendo a disposizione dei vari utenti italiani, una lunghissima serie di sconti speciali, ed inoltre la possibilità di accedere a praticamente tutti i prodotti inclusi direttamente nel catalogo aziendale.

Fino al 15 aprile, il volantino discusso nell’articolo risulta essere attivo nei negozi fisici di Molise, Marche, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Rieti e Repubblica di San Marino, senza limitazioni o vincoli particolari in merito alle scorte effettivamente disponibili. I prodotti sono tutti sbrandizzati, di conseguenza gli aggiornamenti verranno effettivamente rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Trony: come funziona la promozione

Tutte le volte che parliamo di Sconto IVA, la maggior parte degli utenti drizzano le antenne nella speranza di poter godere di sconti del 22%; ebbene il ragionamento è come al solito errato, in quanto a tuti gli effetti nel momento in cui viene effettuato lo scorporo dell’IVA, la tassa avrà un’incidenza inferiore rispetto ai punti percentuali, di conseguenza corrisponderà al 18,03% e non appunto al 22%.

La promozione prevede comunque la possibilità di applicare la riduzione a praticamente tutti i modelli che è possibile trovare in catalogo, con l’aggiunta di alcuni dispositivi preselezionati da trony, in offerta con il Doppio Sconto IVA, quindi con uno sconto effettivo pari a circa il 32%.

Consapevoli del fatto che il meccanismo possa apparire più complesso del dovuto se spiegato a parole, abbiamo concentrato poco sotto le pagine del volantino, in modo che possiate comprenderlo nel miglior modo possibile.