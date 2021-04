Pasqua: un tesoro di idee per le frasi di auguri da fare su Telegram

Anche quest’anno è già Pasqua, e come ogni anno dobbiamo pensare alle frasi da scrivere in chat e da inviare ad amici e cari. Stavolta come ce la caveremo? Non preoccupatevi, ci pensiamo noi di Tecnoandroid. Ecco le frasi più interessanti da inoltrare su Telegram.

Pasqua: le frasi più divertenti per non essere mai banali

È Pasqua, Gesù è risorto, si festeggia. Almeno oggi non c’è spazio per le brutte notizie, malgrado la situazione non sia una delle migliori. Tra le migliori frasi di Pasqua troviamo:

“Dove fai pranzo a Pasqua?

– Su Instagram.”

– Su Instagram.” “Finalmente un Lunedi di cui non possiamo lamentarci”

“Pasqua è una grandissima rottura di uova.”

“Baudelaire, anziché Spleen, doveva chiamarlo Pasquetta.

“La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi.”

“Buona Pasqua a tutti quelli che trovano sempre il pelo nell’uovo.”

“Nel weekend di Pasqua, “La passione di Cristo” è stato il film più visto.

2000 anni di pubblicità funzionano!”

2000 anni di pubblicità funzionano!” Siamo tutti il “Cosa fai a Pasquetta?” di qualcuno.

“Se vi sembrano brutte le sorprese nell’uovo, è perché non avete mai guardato nelle chat di Whatsapp del vostro fidanzato.”

“Ho una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che oggi possiamo mangiare tutto il cioccolato che vogliamo. La cattiva è che i nostri girovita potrebbero risentirne!”

Passando invece agli aforismi, vediamo: