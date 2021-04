Dopo il successo del mese di Marzo, anche ad Aprile Iliad ha deciso di confermare la sua tariffa Flash 100. I clienti che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile avranno ancora una volta un pacchetto molto vantaggioso per le soglie di consumo e soprattutto per i costi mensili.

Iliad e il 5G a costo zero: la tariffa confermata ad Aprile

Il ticket della Flash 100 è lo stesso dello scorso mese. Tutti gli abbonati avranno a loro disposizione 100 Giga per la connessione internet con SMS infiniti e con minuti senza limiti per le telefonate verso fissi e mobili. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa si assesta su quota di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Il costo conclusivo dell’offerta sarà integrato, nel momento di attivazione, da una quota di 10 euro per le spese di attivazione e per il rilascio della nuova scheda Iliad.

Se le soglie di consumo ed il prezzo da ribasso rappresentano un vantaggio innegabile per la Flash 100, altro fattore di successo è garantito dai servizi 5G. Proprio grazie a questa promozione, infatti, Iliad differenzia la sua strategia commerciale per internet da altri operatori come TIM e Vodafone.

La navigazione internet ad alte velocità di Iliad è completamente a costo zero, proprio per tutti i clienti che decidono di attivare la promozione Flash 100.

La sperimentazione del 5G di Iliad è allo stato attuale già partita in 20 capoluoghi d’Italia. Sarà possibile connettersi con le nuove reti del gestore transalpino in alcune aree di Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Entro la fine dell’anno altre città si aggiungeranno alla lista.