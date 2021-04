Il mondo degli smartphone da gaming sta aspettando il debutto di Lenovo Legion 2 Pro. La data di presentazione ufficiale è fissata per il prossimo 8 aprile. Il device si configura come il successore del Legion Pro presentato lo scorso anno ma con diverse novità.

Il nuovo gaming-phone di Lenovo è stato recentemente avvistato sulla piattaforma di benchmark Master Lu. Grazie a questo test delle performance sono emersi molti dati importati sulla scheda tecnica di Legion 2 Pro.

Il numero di modello di Lenovo Legion 2 Pro sarà L70081 è il device ha totalizzato un punteggio pari a 962,155 nel test della piattaforma Master Lu. Nello specifico 344.384 punti sono stati ottenuti dalla CPU, 353.510 dalla GPU, 121.136 dalla RAM e 143.125 dalla moemria interna.

Lenovo Legion 2 Pro mostra i muscoli

Il SoC che spingerà il Lenovo Legio 2 Pro sarà il potentissimo Qualcomm Snapdragon 888 accompagnato da fino a 16GB di memoria RAM. Il test benchmark inoltre ha mostrato che il device avrà un display dalla diagonale ancora ignota ma con risoluzione a 1080 x 2460 pixel. Il pannello inoltre supporterà un refresh rate a 144Hz e avrà un aspect ratio da 20.5:9.

Lo smartphone da gaming potrebbe avere tre varianti, la più performante sarà caratterizzata da 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Sarà presente anche il taglio da 12GB di RAM e 128/256GB di memoria interna.

Per quanto riguarda la dissipazione del calore, possiamo aspettarci un sistema ibrido. La tecnologia sarà una diretta evoluzione di quella utilizzata sul precedente modello. Infine, Legion 2 Pro supporterà la ricarica rapida a 110W. Per tutte le altre specifiche tecniche, non resta che attendere maggiori dettagli che arriveranno nei prossimi giorni.