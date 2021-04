Huawei ha lavorato molto per migliorare ed ampliare le potenzialità di AppGallery. Gli sforzi del produttore sono stati ricompensati in quanto il marketplace proprietario è diventato il terzo app store a livello mondiale.

Le applicazioni presenti sullo store crescono di giorno in giorno. Solo qualche giorno fa è arrivata la conferma che l’app Intesa Sanpaolo Mobile è arrivata ufficialmente su AppGallery. Ma il trend positivo continua da mesi, tanto che Huawei ha confermato che nel periodo tra gennaio e marzo 2020 sono oltre 300 le app aggiunte sullo store.

Il successo di AppGallery è indubbio. Sul marketplace si trovano oltre 120.000 applicazioni integrate con i Huawei Mobile Service e oltre 2,3 milioni di sviluppatori. Il numero di app presenti sullo store cresce a vista d’occhio così come gli utenti attivi mensilmente.



Huawei AppGallery prepara tanti regali per Pasqua

Nel 2020, il numero di download ha raggiunto e superato i 384 miliardi in tutto il mondo. Le stime di Huawei indicano 530 milioni di utenti attivi mensilmente a livello globale di cui oltre 42 milioni solo in Europa. Lo sforzo di Huawei è stato quello di riuscire a potare le principali applicazioni in contemporanea su tutti i mercati grazie ad uno sviluppo globale e locale.

Per premiare gli utenti della fiducia riposta in AppGallery, Huawei ha deciso di mettere in palio tanti regali. Fino all’11 aprile si potranno vincere premi e voucher per accedere a servizi esclusivi e app. Tra i premi in palio ci sono le FreeBus 4i, lo smartphone P40 Pro, il laptop MateBook D14. Per quanto riguarda i voucher invece si possono vincere buoni Amazon, PhotoSì, Chicco e buoni spesa Huawei Store.

Gli utenti possono partecipare accedendo ad AppGallery e collegarsi alla sezione dedicata alla campagna di Pasqua. I modi per partecipare sono i seguenti:

Fare un acquisto per ottenere l’accredito del 20% del valore speso in Huawei Point;

Condividere la promo con gli amici per aumentare le possibilità di vittoria;

Scaricare un’app e partecipare all’estrazione dei premi.

Maggiori dettagli e informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale di Huawei AppGallery dedicata alla promozione.