A partire da ieri 31 marzo 2021 non è più disponibile l’offerta Iliad Flash 100 5G, che è rimasta sottoscrivibile per quasi un mese, al suo posto arriva in tutti i canali l’offerta gemella iliad Giga 100.

Quest’ultima, allo stesso prezzo mensile propone sempre 100 Giga come offerti dalla Flash ma senza comunicare fino a quando sarà disponibile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad Giga 100 sostituisce la Flash 100 5G

Come era già previsto sin dalla sua commercializzazione, l’offerta denominata Flash 100 5G con minuti, SMS e 100 Giga di internet 5G a 9.99 euro al mese, è scaduta alle 23:59 del 30 Marzo 2021 e dunque non è più sottoscrivibile. Al suo posto, a partire da ieri, 31 Marzo 2021, Iliad lancia la “nuova” offerta denominata Giga 100, anche questa abilitata alla connettività 5G.

Iliad Giga 100 comprende in dettaglio minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 100 Giga di traffico dati validi anche in 5G, il tutto al prezzo di 9.99 euro al mese.

L’offerta è quindi ritornata sottoscrivibile direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore, presso gli Iliad Store con l’assistenza degli addetti Iliad e nei cosiddetti Corner sparsi in diversi punti vendita sul territorio nazionale. Il costo di attivazione per acquistare una nuova SIM Iliad nel formato trio è di 9.99 euro, a cui si somma l’importo del primo canone mensile anticipato dell’offerta, 9.99 euro. Il totale da pagare per entrare in Iliad con la Giga 100 sarà quindi di 19.98 euro. Andate a dare un’occhiata al sito ufficiale per scoprire maggiori dettagli.