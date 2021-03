Nella giornata dello scorso 26 marzo 2021 alcuni ex clienti Iliad che avevano lasciato il consenso commerciale hanno ricevuto via SMS una nuova comunicazione che propone loro l’attivazione dell’offerta Iliad Flash 100 5G a 9.99 euro al mese.

L’offerta è sottoscrivibile direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore, presso gli Iliad Store con l’assistenza degli addetti Iliad e nei cosiddetti Corner sparsi per i centri commerciali italiani. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad: ancora pochi giorni per attivare la Flash 100 5G

Iliad Flash 100 5G offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali e 100 Giga di traffico dati in 2G, 3G, 4G e 5G al costo di 9.99 euro al mese. Come già riportato, se non ci saranno proroghe dovrebbe rimanere solo qualche giorno per attivare l’offerta 5G di Iliad, che attualmente prevede una data di scadenza fissata al 30 Marzo 2021.

L’operatore sta ricordando come questi siano gli ultimi giorni per richiedere Flash 100 5G con gli SMS inviati ad alcuni suoi ex clienti per promuovere nuovamente l’offerta. Di seguito il testo della comunicazione, inviata anche tramite email: “L’offerta Flash 100 5G dura ancora pochi giorni! 100GB (+6GB in Europa), minuti ed SMS illimitati in Italia ed Europa e 5G incluso (ove disponibile/accessibile dal dispositivo) a 9,99 euro al mese per sempre. SIM: 9.99 euro. Scopri l’offerta ed attivala fino al 30/03 su iliad.it o nei punti vendita iliad. Consulta la documentazione contrattuale, Informativa e diritti Privacy su https://www.iliad.it/offerta-iliad-flash100-5G-999.html“.

È previsto un costo di attivazione pari a 9.99 euro con incluso il prezzo di una nuova SIM ricaricabile nel formato trio. Questo prezzo va sommato all’importo del primo canone mensile anticipato dell’offerta, pari a 9.99 euro, per un totale di 19.98 euro iniziali. Per scoprire tutte le offerte attualmente attivabili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.