Il mondo di Cyberpunk 2077 potrebbe cambiare profondamente ed evolversi nel corso dei prossimi mesi. I ragazzi di CD Projekt RED infatti stanno lavorando a vari contenuti aggiuntivi che verranno rilasciati per il titolo.

I DLC in programma per Cyberpunk 2077 sono emersi grazie al lavoro di alcuni utenti Reddit. I ragazzi hanno analizzato i contenuti nascosti della pagina dedicata al gioco su Epic Games Store. Ne è emerso che, in un futuro non ancora stabilito, potrebbero arrivare tantissimi contenuti che faranno molto felici i giocatori.

In seguito ad una attenta analisi, è emerso che Epic Games ha aumentato lo spazio disponibile sullo Store per Cyberpunk 2077. Si è passati da 100GB a 500GB per includere tutti i DLC in arrivo. Questo significa che i DLC verranno presto caricati sulla piattaforma e resi disponibili per il download.

Cyberpunk 2077 è pronto per ricevere tanti DLC

Il motivo è da ricercare nel corposo numero di update previsti dagli sviluppatori di CD Projekt RED. Le prime informazioni parlano di un totale di circa 13 DLC suddivisi in 10 gratuiti e 3 a pagamento. Secondo le nuove informazioni svelate, le espansioni gratuite hanno già un possibile nome tranne una che è ancora avvolta dal mistero:

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

Unnamed

Per quanto riguarda i tre DLC a pagamento invece, non si conosce molto. Non sono chiari i contenuti che verranno aggiunti ma possiamo ipotizzare che verranno sbloccate nuove trame e personalizzazioni molto più importanti rispetto a quelli gratuiti. Infatti, due DLC avranno un costo di 9.99 dollari mentre uno costerà 14.99 dollari.