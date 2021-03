A partire da oggi, l’app Intesa Sanpaolo Mobile è disponibile su Huawei AppGallery. Il servizio di mobile banking quindi diventa ufficialmente compatibile con tutti i device che utilizzano i Huawei Mobile Services (HMS).

Gli utenti che possiedono un device della famiglia Mate 40 o P40 potranno sfruttare tutte le funzionalità di Intesa Sanpaolo Mobile senza problemi. Le app legate al settore bancario stanno diventando sempre più centrali per facilità di accesso e funzionalità. Attraverso questa collaborazione, Huawei vuole offrire ai propri utenti una esperienza completa attraverso AppGallery su tutti i propri device.

Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia, ha commentato con entusiasmo la notizia: “Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere Intesa Sanpaolo tra i partner di Huawei AppGallery. Ciò rappresenta un importante traguardo nella realizzazione di un sistema sempre più a misura di utente che conta un numero di applicazioni in costante crescita, soprattutto tra quelle ormai necessarie nella vita di tutti i giorni”.

Ricordiamo che l’app Intesa Sanpaolo Mobile permette di accedere al proprio conto corrente in ogni momento. Sul dispositivo verranno visualizzate tutte le informazioni necessarie ad una corretta gestione come il saldo o le operazioni effettuate. In questo modo sarà possibile gestire in sicurezza il proprio account ed effettuare operazioni come bonifici e pagamenti con pochi click.

Per poter utilizzare Intesa Sanpaolo Mobile è fondamentale essere in possesso di un conto corrente presso l’istituto di credito. Inoltre bisognerà attivare il contratto My Key per poter accedere ai canali digitali.

Una volta effettuate tutte le operazioni preliminari sarà possibile scaricare l’app direttamente da Huawei AppGallery. Dopo aver effettuato l’acceso con le proprie credenziali, si avrà il pieno controllo del conto corrente direttamente dallo smartphone senza ulteriori preoccupazioni.