Alcuni ex clienti Vodafone stanno ricevendo in queste ore un nuovo SMS winback che propone loro l’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition, attivabile sia online che nei negozi aderenti con un costo di 7 euro al mese.

Una volta ricevuto l’SMS promozionale, nel caso si scelga di sottoscrivere l’offerta direttamente online, è necessario utilizzare il link presente all’interno del messaggio, attraverso il quale si viene rimandati alla pagina dedicata. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in Vodafone con la Special a 7 euro al mese

Vodafone Special 50 Digital Edition prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G, ad un prezzo mensile che risulta dunque personalizzato. Ecco l’esempio di SMS: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service.

Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 6 Aprile 2021“. Per sottoscrivere l’offerta, l’ex cliente che riceve l’SMS winback ha tempo fino al 6 Aprile 2021, ma non è escluso che altri ex clienti Vodafone possano ricevere lo stesso SMS anche dopo diversi giorni, con scadenze differenti o anche con diversi prezzi mensili.

Si segnala che la stessa offerta è disponibile anche in versione Operator Attack, attivabile online sul sito ufficiale dell’operatore anche da coloro che non hanno ricevuto l’SMS winback da parte di Vodafone. Inoltre, per alcuni ex clienti Vodafone, la Special 50 Digital Edition è sottoscrivibile anche in teleselling tramite determinati call center. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.