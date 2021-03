L’operatore Tim, a partire dallo scorso 29 marzo 2021 ha inserito un nuovo smartphone nel listino rateizzazioni con finanziamento TIMFin: si tratta del Motorola Moto G100.

Acquistando il dispositivo appena menzionato è possibile ottenere anche la Promo 5G gratis per 3 mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim propone Motorola Moto G 100 a partire da 15 euro al mese

Il Moto G100 è lo smartphone 5G lanciato ufficialmente sul mercato nei giorni scorsi da Motorola, che dunque è adesso disponibile per l’acquisto a rate, con diverse offerte, anche presso i rivenditori TIM aderenti. Il nuovo smartphone è stato infatti inserito da TIM da ieri all’interno del suo listino TIMFin, cioè quello dedicato all’acquisto a rate tramite finanziamento erogato da TIMFin.

Nel dettaglio, per tutti i clienti TIM ricaricabili, il Motorola Moto G100 è acquistabile con finanziamento TIMFin su carta di credito al costo di 20 euro al mese per 30 mesi senza anticipo e rata finale da 0 euro. Con finanziamento TIMFin su conto corrente bancario il costo è invece pari a 17 euro al mese per 30 mesi con un costo di anticipo pari a 89 euro sempre con rata finale di 0 euro.

Il Motorola Moto G100 è disponibile con TIM anche per i clienti TIM Young, in questo caso con finanziamento TIMFin su carta di credito al costo di 17 euro al mese per 30 mesi senza costo di anticipo e rata finale 89,90 euro. In particolare, i clienti TIM Advance 4.5G possono acquistare Moto G100 con finanziamento TIMFin su carta di credito a 17 euro al mese per 30 mesi senza costo di anticipo.

Invece, sia i clienti TIM Advance 5G che Advance 5G Unlimited possono acquistare a rate lo smartphone Motorola con finanziamento TIMFin su carta di credito al costo di 15 euro al mese per 30 mesi senza costo di anticipo e rata finale 149,90 euro.

Con Promo 5G Gratis 3 mesi

Dato che il Motorola Moto G100 prevede connettività 5G, si ricorda che TIM dal 22 Febbraio 2021, sia per acquisti a rate che in un’unica soluzione di smartphone 5G con l’operatore, propone la Promo 5G gratis per 3 mesi, così da provare la rete 5G di TIM sulla propria numerazione senza costi aggiuntivi per i primi 3 mesi dall’acquisto dello smartphone.

La promozione si attiverà in automatico alla prima connessione in rete del prodotto venduto da TIM. Al termine dei 3 mesi di validità, Promo 5G verrà disattivata senza costi aggiuntivi, e il cliente TIM riceverà anche un SMS che proporrà di continuare a navigare in 5G con una promozione dedicata, senza comunque alcun vincolo di acquisto. Si tratterà di 5G ON XTe a 5 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.