Al momento del suo debutto ufficiale, il nuovo top di gamma Oppo Find X3 Pro era disponibile in tre colorazioni, ovvero Gloss Black, Blue e White. Nel corso delle ultime ore, però, il noto produttore Oppo ha presentato ufficialmente per il mercato cinese una nuova colorazione in similpelle denominata Cosmic Mocha.

Oppo Find X3 Pro si veste in pelle vegana nella colorazione Cosmic Mocha

A quanto pare, l’azienda cinese ha voluto riproporre quanto fatto lo scorso anno sul suo precedente smartphone top di gamma. Lo scorso Oppo Find X2 Pro, infatti, era stato distribuito anche in una versione con backcover in pelle vegana color arancione. In maniera molto simile, Oppo ha presentato la nuova colorazione Cosmic Mocha per il suo Oppo Find X3 Pro.

Nello specifico, troviamo sul retro una backcover realizzata in ecopelle, mentre il frame laterale è stato realizzato nella colorazione Gold. Il top di gamma dell’azienda nella colorazione Cosmic Mocha è al momento disponibile all’acquisto in Cina sullo store JD.com nell’unico taglio di memoria da 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Il suo prezzo di vendita è di 5999 CNY, ovvero a circa 775 euro al cambio attuale.

Vi ricordiamo che Oppo Find X3 Pro è uno smartphone potente con a bordo il SoC Snapdragon 888 e soprattutto unico, dato che dispone di una lente microscopica che permette di fare degli scatti davvero insoliti e particolari. Nel caso in cui non l’aveste ancora vista, vi lasciamo qui in basso il link alla nostra video-recensione completa pubblicata sul nostro canale YouTube.