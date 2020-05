Quest’anno il produttore cinese Oppo ha presentato ufficialmente sul mercato il suo smartphone top di gamma Oppo Find X2 Pro in due colorazioni differenti: una colorazione denominata Ceramic Black e una colorazione arancione realizzata in similpelle denominata Orange Vegan Leather. Nonostante ci siano già queste bellissime colorazioni, sembra che l’azienda abbia deciso di stupire tutti con un’altra elegante colorazione .

Oppo Find X2 Pro si tinge di verde nella colorazione Green Vegan Leather

Come già accennato precedentemente, l’ultimo smartphone di punta targato Oppo sta ricevendo una nuova colorazione denominata Green Vegan Leather. Quest’ultima sembra che sarà realizzata anch’essa in similpelle, come sulla precedente colorazione Orange Vegan Leather. Questa nuova versione del dispositivo sarà disponibile al momento soltanto per il mercato cinese nell’unico tagli di memoria da 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

Il prezzo di vendita ufficiale di questa versione sarà pari a 6999 CYN, cioè a circa 900€ al cambio attuale (ma sappiamo bene che il prezzo in Italia potrebbe essere maggiorato). IL resto delle caratteristiche tecniche del dispositivo rimane ovviamente invariato rispetto alle caratteristiche tecniche delle altre versioni. Di seguito vi riassumiamo la scheda tecnica del device.

Oppo Find X2 Pro – scheda tecnica