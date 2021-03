Il più grande sito di e-commerce di tutto il pianeta è senza ombra di dubbio Amazon, la piattaforma creata da Jeff Bezos nel 1994 infatti, vanta una platea di utenti a dir poco planetaria, avendo letteralmente distrutto la concorrenza a colpi di sicurezza e servizi per i clienti.

Ovviamente tutta questa popolarità ha portato nel tempo Amazon a diventare una ricca superpotenza, la quale si è tradotta in un men che non si dica in grossi movimenti di denaro, che come ben possiamo immaginare oltre ad attirare investitori, attirano anche i truffatori, certamente attratti dalle ghiotte possibilità che possono celarsi.

Questi ultimi tra l’altro, resisi conto dell’impossibilità di attaccare Amazon direttamente, in quanto ovviamente protetta da firewall lunghi Km e con esperti di sicurezza sempre all’opera, hanno deciso di cambiare target, puntando direttamente agli utenti e ai loro account, ove come ben sappiamo sono contenute le preziose e ricche carte di credito.

Mail di phishing

Proprio nel contesto del phishing asfissiante portato avanti contro gli utenti, in rete sta circolando una nuova mail pensata ovviamente per rubare le vostre credenziali, in questo caso il copro testo (alquanto casereccio), avvisa l’utente di una spedizione inviata che ovviamente il proprietario dell’account non aveva in programma.

Inutile stare a dire che il modus operandi del phishing è alquanto palese, infatti, cliccando sul link presente nella mail, verrete rimandati su una falsa pagina di accesso Amazon ove le vostre credenziali verrebbero immediatamente copiate e spedite ai truffatori, facendovi perdere irrimediabilmente l’account, con esiti a dir poco devastanti.

Il consiglio è sempre lo stesso, fatte attenzione e abbiate occhio scettico, Amazon non usa delle mail di questo tipo, caserecce e approssimative.