Expert continua a far parlare di sé con alcune delle migliori occasioni del periodo corrente, che permettono ad ogni utente di poter godere di prezzi molto più bassi del normale, ed allo stesso tempo di offerte speciali anche sui prodotti di fascia alta.

Per cercare di contrastare le dirette rivali del settore, Expert ha attivato un volantino con disponibilità garantita in ogni negozio in Italia (senza distinzioni o limitazioni territoriali), e sul sito ufficiale. Gli utenti potranno quindi completare le compravendite anche dal divano di casa, ma dovranno essere pronti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Volantino Expert: ecco quali sono le migliori offerte

La campagna promozionale si caratterizza non tanto per gli sconti applicati, quanto per l’offrire all’utente la possibilità di godere di un prodotto omaggio anche con un solo acquisto. Questi è individuato nella macchina per caffe Borbone, con annesse 130 cialde, del valore commerciale complessivo di ben 130 euro.

Per riceverla non sarà necessario compiere operazioni particolari, basterà acquistare un elettrodomestico o un televisore tra quelli contrassegnati, senza nemmeno dover superare un determinato livello di spesa. Fatto questo, nel momento in cui vi recherete direttamente in cassa vi verrà consegnato l’omaggio tanto agognato.

Se invece siete interessati ai soliti smartphone o ai prodotti legati all’informatica generale, allora non vi resta che scorrere l’articolo, aprire le pagine che potete trovare poco sotto, e scoprire cosa Expert ha pensato appositamente per voi fino all’11 aprile 2021.