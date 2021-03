C’è una novità che lascerà scontenti una parte consistente degli utenti di Vodafone in questa primavera. Proprio nel corso delle ultime settimane, infatti, il provider inglese ha deciso di applicare una rimodulazione contrattuale per una sua popolare promozione: la Special 50 Giga. La maggior parte dei clienti che ha attivato in passato questa tariffa dovrà fronteggiare u aumento dei prezzi.

Vodafone, per la Special 50 Giga c’è un rincaro di 2 euro

Il valore della rimodulazione della Special 50 Giga da parte di Vodafone è di 2 euro. Previsto quindi un nuovo schema per i pagamenti mensili degli utenti. Gli abbonati che sino a qualche settimana fa pagavano 7,99 euro per il rinnovo della tariffa ora pagheranno 9,99 euro. Il costo, invece, sale a 8,99 euro per tutti i clienti che sino a qualche settimana fa pagavano 6,99 euro.

A differenza delle precedenti tornate di rimodulazioni, in questa circostanza Vodafone ha deciso di non applicare dei rincari relativi ai consumi. Ciò significa che gli utenti che hanno la Special 50 Giga dovranno attenersi al pacchetto standard che prevede soglie senza limiti per chiamate ed SMS con l’aggiunta di 50 Giga per navigare in internet con le velocità classiche del 4G.

Il cambiamento contrattuale di Vodafone è entrato in vigore a partire dallo scorso 21 Febbraio. I nuovi listini interessano in particolar modo gli abbonati che hanno attivato la Special 50 Giga più di sei mesi fa. Ricordiamo, infatti, che per i nuovi abbonati e per quelli recenti valgono le condizioni che la stessa Vodafone ha stipulato con AGCOM con un costo bloccato per le tariffe nel primo semestre.