Il volantino expert nasconde al proprio interno un’occasione veramente inedita, un qualcosa di praticamente mai visto prima in Italia, tramite il quale l’utente si ritroverà a poter godere di un prodotto completamente gratis, nel momento in cui acquisterà uno dei modelli contrassegnati.

L’iter da seguire per ottenere l’obiettivo prefissato, non è complicato né particolarmente limitante, il cliente dovrà semplicemente recarsi in negozio o sul sito ufficiale (attenzione però, le spese di spedizione in questo caso sono a pagamento), e scegliere un elettrodomestico o un televisore tra quelli contrassegnati. In cambio riceverà da Expert la macchina per il caffè Borbone, con anche ben 130 cialde, a titolo completamente gratuito (il valore commerciale dell’omaggio si aggira attorno ai 139 euro).

Expert: spendere poco è molto più semplice del previsto

Superato lo step del prodotto omaggio, nel momento in cui ci addentriamo nelle offerte garantite dal volantino Expert, scopriamo comunque un insieme di ottime promozioni molto interessanti. In particolare sarà possibile mettere le mani su Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, ma anche su un costoso Oppo Find X3 Pro a 1149 euro, Oppo Find X3 Neo a 799 euro, iPhone 12 a 929 euro o iPhone 12 Pro Max a 1349 euro (versione da 256GB di memoria interna).

Non mancano chiaramente riferimenti anche al segmento più economico, quindi alla cosiddetta fascia media, con prodotti dai prezzi inferiori ai 400 euro. Non potendoveli riassumere nell’articolo, invitiamo la visione delle pagine presenti poco sotto.