Sky è presente da quasi un anno anche nel campo strategico della telefonia fissa. La nuova media company italiana ha quindi lanciato sul mercato il suo provider chiamato Sky WiFi. I clienti avranno la possibilità di attivare piani all inclusive che prevedono chiamate senza limiti verso tutti i numeri, ma soprattutto la connessione con le velocità della Fibra Ottica.

Sky e la Fibra ottica: le due migliori offerte per i clienti fedeli

Per mantenere fede alla sua strategia commerciale, in queste settimane, Sky ha deciso di premiare la fedeltà dei suoi abbonati storici, garantendo delle offerte esclusive proprio per la telefonia fissa. L’accesso a queste promozioni sarà garantito a tutti coloro che hanno effettuato l’accesso sulla piattaforma Extra.

La prima offerta riguarda tutti i clienti di Sky con piano satellitare attivo da almeno un anno: per questa fascia di pubblico ci sono tre mesi di Fibra ottica a costo zero. Sono disponibili invece ben sei mesi gratuiti per tutti coloro che hanno un abbonamento attivo da più di sei anni.

Oltre a queste iniziative, dedicate esclusivamente agli abbonati storici di Sky, la pay tv garantisce anche delle occasioni per i nuovi clienti. Per favorire i nuovi utenti, la media company ha pensato ad una serie di offerte tutto incluso che comprendono sia la componente della telefonia fissa sia la componente della tv satellitare.

In questo mese, l’iniziativa migliore di Marzo ha un costo di soli 39,99 euro. A questo prezzo mensile, gli utenti avranno accesso ai canali del ticket satellitare Intrattenimento con l’aggiunta della Fibra ottica per navigazione internet senza limiti.