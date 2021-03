Non poteva farsi bagnare il naso anche da tutti gli altri operatori telefonici. TIM infatti ha deciso di seguire Vodafone e anticipare Iliad stabilendo così quando spegnerà la rete 3G. Vodafone infatti già da febbraio di quest’anno ha riconvertito le celle della rete di terza generazione con quelle in 4G e 5G.

Sembrava essere Iliad prossimo alla dismissione del 3G, invece TIM ha battuto tutti sul tempo. Infatti in occasione dell’annuncio del cronoprogramma relativo al triennio 2021-2023, l’operatore mobile italiano ha anche confermato la data del suo addio al 3G.

TIM annuncia quando dirà addio definitivamente al 3G: pronto lo switch off

In occasione della presentazione del suo cronoprogramma, TIM ha ufficializzato che presto procederà con lo switch off della rete 3G. Questo permetterà all’operatore di sviluppare e intensificare la nuova connessione 5G ormai indispensabile per i nuovi processi tecnologici e industriali.

Tuttavia TIM ha ammesso che non riuscirà ad essere così rapida come lo è stata Vodafone. Effettivamente proprio per la diffusione della sua struttura e l’imponenza dei suoi impianti non gli sarebbe possibile. Ad ogni modo TIM ha stabilito l’addio definitivo al 3G per il 2022. Ad ogni modo non è stata ancora definita una roadmap ufficiale.

Questo comporterà a tutti i suoi clienti un passaggio verso smartphone di nuova generazione se ancora hanno in dotazione quelli compatibili solo alla rete 3G. Nondimeno continueranno ad essere funzionali solo per effettuare e ricevere chiamate e SMS. Altrimenti l’unica soluzione sarà quella di acquistare un nuovo dispositivo. È vero che da qui a quando TIM completerà la dismissione del 3G ci vorrà quasi un anno, ma è altrettanto vero che non succederà tutto di un colpo. Infatti ci saranno aeree che saranno toccate prima da questo cambiamento.

Quindi un consiglio: se si vuole utilizzare ancora lo smartphone per navigare, è meglio dare un’occhiata alle offerte e approfittare di qualche sconto interessante. In questo modo non ci si troverà impreparati quando TIM avvierà il processo di switch off della rete 3G.