Il produttore cinese Honor ha svelato ufficialmente in Cina due nuovi dispositivi molto interessanti. Si tratta in particolare del nuovo Honor V40 Lite e del nuovo Honor Tab 7 caratterizzati da un design e una scheda tecnica notevoli e da un prezzo di vendita molto competitivo.

Ufficiali in Cina i nuovi Honor V40 Lite e Honor Tab 7

Partiamo analizzando Honor V40 Lite. Come suggerisce il nome, si tratta di una versione leggermente depotenziata ma non per questo meno valida degli attuali top di gamma dell’azienda. Sotto alla scocca batte il processore MediaTek Dimensity 800U con tagli di memoria da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno non espandibile. Il design è caratterizzato da un display forato con i bordi leggermente curvi e un modulo fotografico dalla disposizione e dalla forma molto particolari.

Nello specifico, abbiamo uno schermo OLED da 6.57 pollici in FullHD+ e con refresh rate da 90Hz, mentre sul retro troviamo quattro sensori fotografici rispettivamente da 64+8+2+2 megapixel. Chiudono la scheda tecnica la batteria da 3800 mAh con ricarica rapida da 66W e Android 10 a bordo.

Honor Tab 7 offre invece un ampio display IPS LCD con una diagonale da 10.1 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Le cornici non sono troppo spesse e sono simmetriche tra loro. Come processore, è presente il SoC MediaTek Helio P22T con 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno (questa volta espandibili tramite scheda microSD). Troviamo una batteria da 5100 mAh e Android 10.

Prezzi e disponibilità

I nuovi device di casa Honor saranno disponibili per il mercato cinese secondo questi prezzi: