C’è grande attesa per il nuovo device in cantiere di Honor. Il prossimo device che lancerà l’azienda cinese sarà il primo da brand indipendente. Dopo la vendita da parte di Huawei, Honor è pronta per trovare la propria strada in un mercato così competitivo.

Il prossimo device in arrivo sarà Honor V40, uno smartphone che si configura come un top di gamma. Il dispositivo è molto vicino al lancio ufficiale e l’azienda sta ultimando gli ultimi sviluppi. La presentazione potrebbe avvenire, molto probabilmente, nelle prime settimane di gennaio.

Tuttavia, in questi giorni, Honor V40 ha incassato due certificazione molto importanti, si tratta delle certificazioni 3C e TENAA. Si tratta di passaggi obbligatori per ottenere il via libera alla commercializzazione in Cina e soprattutto rappresentano le ultime fasi da completare prima del lancio.

Emergono nuovi dettagli su Honor V40

Grazie a questi enti possiamo scoprire che Honor V40 è caratterizzato dal numero di modello YOK-AN10 e il device supporterà la ricarica rapida a 66W. Infatti, il caricabatterie presente in confezione è realizzato da Huawei ed è il modello HW-110600C00. Questo dispositivo è lo stesso presente sulla famiglia Mate 40.

Inoltre, Honor V40 sarà caratterizzato anche dalla nuova interfaccia Magic UI 4. Anche in questo caso, il sistema operativo è una versione personalizzata della EMUI 11 di Huawei, basata su Android 10.

Infatti, Honor V40 era già in fase di sviluppo prima che Honor vendesse l’azienda. Per questo motivo le due aziende hanno condiviso tecnologie e soluzioni tecniche sul device. Al momento non è chiaro quanto il brand si allontanerà dalla vecchia capogruppo. I rumor indicano che sembra intenzionata a rivoluzionarsi, ma i primi effetti si vedranno con i prossimi device.