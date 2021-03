Trony ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, promuovendo un ottimo SottoCosto, che prevede la possibilità di godere di sconti del 50% rispetto al prezzo originario di listino, anche acquistando dei veri e propri top di gamma.

Il volantino che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solamente presso determinati punti vendita in Italia, non online sul sito ufficiale dell’azienda. Nello specifico parliamo dei negozi dislocati in Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Repubblica di San Marino e Rieti. La scadenza è fissata al 26 marzo 2021, mentre le scorte sono strettamente limitate, data proprio la natura della campagna stessa.

Trony: che sconti per tutti gli utenti

I prezzi più interessanti del volantino Trony passano prima di tutto per gli smartphone di ultima generazione, qui ad esempio possiamo trovare Oppo A72 in promozione a 159 euro, ma anche Apple iPhone 11 a 649 euro, Apple iPhone X a 399 euro, Samsung Galaxy A71 a 309 euro, Oppo A73 5G a 249 euro, samsung Galaxy A51 a 239 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 219 euro, Oppo A53s a 169 euro, Vivo Y20s a 149 euro e LG K2 a 99 euro.

Non mancano chiaramente anche gli ultimissimi modelli, come Samsung Galaxy A32, A52 e A72, in aggiunta ai vari Oppo Find X3 Lite, Neo e Pro, ma in questi casi i prezzi saranno molto vicini ai listini del momento.

Per conoscere da vicino la campagna promozionale pensata da Trony, aprite subito le pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo.