I fan che sperano in un ritorno sul piccolo schermo di Suburra sono davvero tanti; la serie Tv che prende spunto dall’omonimo libro racconta le vicende di Aureliano e Spadino, du criminali romani alle prese con una guerra di potere per il controllo di Roma. La serie si è conclusa orma da qualche tempo ma ciò nonostante i fan sperano ancora, una speranza che però sembra destinata a rimanere vana.

Gia la conclusione della terza stagione (ALLERTA SPOILER) con la morte di Aureliano e la conseguente uscita dal cast di Alessandro Borghi, vera e propria star dello show, la serie di Suburra sembrava destinata alla conclusione. Insomma, i fan della serie sembra che dovranno accontentarsi delle puntate attualmente disponibili su Netflix.

Suburra: niente sequel, si spera nello Spin Off

La quarta stagione di Suburra sembra dunque categoricamente esclusa, tuttavia i fan possono ancora sognare. Qualche tempo fa lo stesso Ezio Abate, tra gli sceneggiatori della serie TV targata Netflix, ha detto la sua a proposito di un eventuale Spin Off.

Ecco quanto affermato sul possibile Spin Off di Suburra : “Sicuramente ci piacerebbe lavorare a uno Spin Off. Abbiamo passato cinque anni della nostra vita immersi in questo racconto ed è un grande dispiacere lasciarlo adesso. Il mondo è talmente ricco che ci sono personaggi, punti di vista, storie che abbiamo raccolto che sarebbero adatti per uno Spin Off. Il problema dello Spin Off è sempre quello di trovare un’identità nuova e originale rispetto alla storia di partenza. Un esempio può essere Better Call Saul che da Spin Off di Breing Bad ora ha raggiunto livelli anche superiori a quelli della serie madre. Magari ci fossero queste opportunità”.