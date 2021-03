CoopVoce: le nuova promo EVO sono un successo, fino a 50GB in 4G

Tra tutti i migliori gestori che interessano il mondo della telefonia mobile da anni in Italia, in pianta stabile ecco CoopVoce. Il noto provider virtuale è diventato famoso grazie alla sua attitudine nel proporre nuove offerte con cadenza quasi mensile. Sono infatti tantissime le promozioni viste negli ultimi anni, le quali sono state peraltro in grado di modificare quella che sembrava una fine annunciata proprio per il noto gestore.

Visti i contenuti troppo esigui secondo gli utenti, si pensava che prima o poi CoopVoce sarebbe scomparso. In realtà tutto ciò poi non è avvenuto, soprattutto grazie alla caparbietà del provider che è riuscito a modificare la sua strategia introducendo pezzi pregiati nella sua raccolta di promozioni. Ad oggi la linea più interessante è rappresentata dall’inedita EVO, line-up di tre promo che mostra il meglio. Quando si parla di questa nuova generazione di offerte mobili, ecco saltare all’occhio subito prezzi e contenuti.

CoopVoce: le migliori soluzioni mobili appartengono alla linea EVO, ecco le tre promo

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS