CoopVoce: le nuove EVO sono ben tre e tutte a basso prezzo

Quando gli utenti hanno deciso di cambiare gestore in passato, non si sono accostati a CoopVoce. Questo provider, colpevole secondo il pubblico di non avere promo all’altezza almeno fino a qualche anno fa, è stato in grado di rivoltare tutto.

Il nostro gestore virtuale è diventato infatti uno dei migliori in assoluto, prendendo quindi il sopravvento su tutte le piccole realtà ma tallonando i gestori più forti. Fin quando i suoi contenuti erano troppo scarni come accadeva tempo fa, nessuno voleva sottoscrivere le offerte. Ad oggi invece, con le promo a basso costo e piene di qualsiasi tipo di contenuto, sono in tanti a bussare alla porta di CoopVoce. Il merito è anche della grande attitudine al cambiamento, la quale permette di vedere quasi mensilmente nuove offerte mobile sul sito ufficiale. In questo caso ce ne sono ben tre, le quali appartengono alla linea EVO.

CoopVoce: le promo della nuova linea EVO sono interessanti sotto tutti i punti di vista

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS