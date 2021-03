In questi giorni di fine marzo, Comet ha deciso di rispolverare l’ottimo volantino SottoCosto, proponendo al pubblico italiano la possibilità di accedere ad un numero sempre crescente di sconti e di promozioni, avvicinandosi nel contempo ai migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato.

La campagna promozionale risulta essere oggi disponibile in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale, senza limitazioni territoriali di alcun tipo, o vincoli da rispettare per poter accedere ai medesimi sconti. Gli acquisti possono anche essere completati direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità inoltre di ricevere la merce al proprio domicilio in maniera totalmente gratuita, solo nel momento in cui la spesa superi effettivamente i 49 euro.

Con il canale Telegram di TecnoAndroid avrete l’opportunità di accedere a tantissime offerte speciali e una miriade di codici sconto completamente gratis.

Comet: il volantino con le migliori offerte

Il quantitativo di smartphone effettivamente in promozione da Comet è veramente elevato, sebbene comunque l’attenzione dell’azienda si sia quasi interamente riversata verso la fascia media del segmento della telefonia mobile. Le migliori occasioni sono tutte legate a modelli in vendita a meno di 500 euro, se non qualche piccolo accenno ai top di gamma, ma con prezzi fin troppo vicini ai listini del periodo corrente.

I prodotti da non perdere di vista rientrano quindi tra Oppo Reno 4Z a 279 euro, Samsung Galaxy A72 a 499 euro, Samsung Galaxy A51 in vendita a 239 euro, Motorola G9 Power a 179 euro, Motorola G30 a 239 euro, Samsung Galaxy A32 disponibile al prezzo di 279 euro o anche un economico Oppo a53s da 169 euro.