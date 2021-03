Il nuovo volantino reso disponibile da Carrefour, non delude assolutamente le aspettative degli utenti, pronti a tutto pur di riuscire a spendere molto meno del previsto su ogni singolo acquisto effettuato, almeno per quanto ne concerne il mondo della tecnologia.

Il volantino, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, risulta essere disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. Il Tasso Zero è al solito presente, in questo caso l’utente dovrà spendere almeno 199 euro per poterlo richiedere con tranquillità, e quindi pagare con comode rate fisse mensili il prodotto effettivamente selezionato.

Non dimenticatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono i migliori codici sconto Amazon del momento.

Carrefour: quanti sconti speciali per tutti

Gli smartphone effettivamente inclusi in promozione rientrano più che altro nella fascia intermedia della telefonia mobile, qui infatti sarà possibile mettere le mani su Xiaomi Redi Note 9 Pro, in vendita a 229 euro, ma anche Samsung Galaxy A41 a 189 euro, Samsung Galaxy A20e a 119 euro, Samsung Galaxy A51 a 229 euro, Samsung Galaxy A12 a 189 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 159 euro, Motorola E7 Power a 149 euro, Motorola E6s a 99 euro, Alcatel 1SE 2020 a 7 9euro, Alcatel 1B a 59 euro, Oppo A72 a 159 euro o Xiaomi Redmi 9At a 99 euro.

L’unico accenno alla fascia alta viene fornito con l’ottimo Apple iPhone 11, uno smartphone in vendita nella variante da 128GB di memoria interna, alla cifra finale di 679 euro. Le altre promozioni legate a tecnologia, elettrodomestici e televisori, sono raccolte per voi qui sotto.