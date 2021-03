Lo scorso 18 marzo 2021 l’operatore telefonico TIM ha lanciato una nuova offerta appartenente alla serie TIM Super con la quale è possibile ricevere Mondo Disney+ in regalo per la durata di ben sei mesi. Vediamo cosa fare esattamente per per poter aderire all’iniziativa.

Con TIM Mondo Disney+ in regalo per sei mesi: ecco come

A partire dal 18 fino al 22 marzo 2021 per gli interessati sarà possibile ricevere il pacchetto Mondo Disney+ in regalo per ben sei mesi grazie a TIM. Come già accennato, infatti, l’operatore telefonico ha lanciato questa nuova iniziativa e per aderirvi è necessario recarsi presso questo link. Nello specifico, occorrerà aderire a una delle promozioni della serie TIM Super. Tra queste, ci sono le promo Super Fibra (FTTH), Super Mega (FTTC) e Super ADSL.

Si parte da un costo base di 29,90 euro al mese con TIM Super Fibra e si arriva ad un massimo di 39,90 euro al mese con TIM TIM Super Fibra+Mobile. Con la prima promo, in particolare, gli utenti avranno a disposizione internet illimitato con Fibra fino a 1 Giga, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, un modem TIM HUB+ (con Wi-Fi 6 incluso), la versione base di TIM VISION e, per l’appunto, Mondo Disney+. In questo modo, sarà possibile avere l’abbonamento alla piattaforma Disney+ per sei mesi, mentre successivamente il costo mensile sarà di 4,99 euro. Qualora non si fosse più interessati, sarà possibile rimuovere il pacchetto Disney+ in un secondo momento e senza costi aggiuntivi. Vi ricordiamo comunque che, per poter usufruire di questa promozione, è necessario attivarla dal sito internet ufficiale.