Se possiedi uno smartphone Android, ci sono buone probabilità che tu sappia come installare app Android. Ció significa anche che con le app ricche di funzionalità in fase di sviluppo, l’installazione e l’avvio di una nuova app possono richiedere del tempo. Questo é vero soprattutto quando si utilizzano alcuni dei migliori smartphone Android economici.

Google ha lavorato per portare agli utenti le loro app preferite e l’ultimo sforzo della societá potrebbe arrivare presto sul Play Store. 9to5Google ha individuato riferimenti nell’ultima versione del Play Store a una nuova funzione in arrivo nel Play Store chiamata “Ottimizzazione dell’installazione di app“.

Play Store: Google é al lavoro ad una nuova funzione

Secondo un documento di supporto, il servizio raccoglierà in crowdsourcing i dati su come gli utenti interagiscono per la prima volta con le app e adatterà i modi per rendere più veloce il processo di installazione. Se l’ottimizzazione dell’installazione dell’app è attiva, il dispositivo comunica a Google a quali parti dell’app hai eseguito l’accesso e in quale ordine la prima volta che apri l’app dopo l’installazione.

Queste informazioni vengono combinate con i dati di altre persone che utilizzano l’app per trovare le tendenze e identificare quali parti dell’app sono più importanti per tutti. Secondo Google, questo aiuterà le app non solo ad installarsi più velocemente, ma anche ad aprirsi e funzionare più velocemente, riducendo il carico della CPU sul tuo smartphone. Sebbene la funzione possa sembrare invasiva, Google garantisce che non raccoglierá informazioni di identificazione specifiche sugli utenti che eseguono questa funzione.

Inoltre, la societá non raccoglierà dati su altre app o contenuti relativi agli utenti e gli utenti avranno la possibilità di disattivare la funzione in qualsiasi momento. La funzione non è stata ancora attivata, ma i riferimenti e il documento di supporto indicano che potrebbe non passare molto tempo prima che questa funzione debutti nel Play Store.