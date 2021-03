Le esclusive di Sky in primavera saranno numerosissime. Dopo il grande ritorno della Champions League e dell’Europa League, tra pochi giorni sulla piattaforma satellitare ritorneranno anche i motori, con la partenza dei campionati di Formula 1 e Moto GP. Gli abbonati che non vorranno perdersi nemmeno un appuntamento, oltre che alla piattaforma satellitare, potranno anche sfruttare i vantaggi delle offerte streaming.

Sky lancia le grandi promozioni streaming: i costi ora sono più bassi

Il servizio streaming di riferimento per tutti gli utenti di Sky resta NOW TV. Nel corso di questi ultimi mesi, NOW TV si è presentato al pubblico come un vero punto di riferimento ed anche come una vantaggiosa alternativa alla soluzione dell’IPTV.

Se gli utenti decidono di attivare un ticket streaming di Sky attraverso NOW TV lo fanno per alcune ragioni. In primo luogo, la piattaforma streaming di Sky è molto popolare per la sua compatibilità con una serie di dispositivi: si va dagli smartphone, ai tablet, ai computer, sino a Smart tv e console per videogame.

In secondo luogo, non devono essere sottovalutati i prezzi. Per il solo pacchetto Sport e Calcio, tutti i clienti potranno accedere alle esclusive di Sky al semplice prezzo di 29,99 euro al mese.

Altro punto a favore di NOW TV è la molteplicità delle offerte. Oltre a Sport e Calcio, i clienti potranno attivare ticket per Intrattenimento, Serie tv e Cinema. Uno di questi pacchetti comporta una spesa di 9,99 euro al mese, mentre la visione congiunta ha un costo mensile di soli 19,99 euro.

Nel corso delle settimane, tanti utenti hanno scelto di guardare Sky in streaming anche attraverso l’utilizzo di una VPN. L’uso delle VPN ha contribuito alla crescita di questi servizi. Sfruttata in modo legale, una VPN è un servizio consigliatissimoe facile da usareper qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.