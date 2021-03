Su Netflix abbiamo la possibilità di trovare molte serie TV di successo che possono fare indubbiamente al caso nostro. Di fatto, la piattaforma californiana è ormai estremamente nota in tutto il mondo, e i suoi contenuti non lasciano minimamente a desiderare. Abbiamo oltre alle serie TV anche film, documentari e cartoni animati. Ciò che va per la maggiore però sono di sicuro le fiction, e tra queste abbiamo sicuramente Lucifer, Stranger Things, Suburra e Vis a Vis. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Lucifer, Stranger Things, Suburra e Vis a Vis: le ultime di Netflix

Iniziamo la rassegna parlando di Lucifer. La serie TV è tornata su Netflix con la quinta stagione in una maniera del tutto inedita. Di fatto, la fiction per questa season è stata divisa in due parti: la prima parte in 8 puntate e la seconda in altrettante. Non ci sono notizie sull’uscita di quest’ultima, ma abbiamo comunque già i titoli della puntate:

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Continuiamo parlando di Stranger Things. Pare che per questa serie TV di gran successo ci siano delle novità incredibili. Sappiamo tutti i forti ritardi dovuti all’emergenza coronavirus, ma il cast è riuscito a tornare sul set verso settembre/ottobre 2020. La fiction, in base ad un recente leak, dovrebbe tornare sulla piattaforma californiana il 21 agosto 2021.

Parliamo ora di Suburra. La serie TV crime italiana ha concluso definitivamente il suo ciclo narrativo con la terza stagione. Infatti, dopo 24 episodi, la produzione ha deciso di dire stop alla serie, soprattutto dopo aver concluso la season 3 con la morte di uno dei protagonisti.

Infine, concludiamo con Vis a Vis. Molti utenti aspettavano a gran voce una quinta stagione della serie spagnola, ma pare che questa non arriverà. In compenso, è stato fatto uno spin-off dal nome Vis a Vis: El Oasis. Si vocifera anche di una possibile seconda parte dello spin-off.