Vis a Vis è una serie TV spagnola, ed ha il vanto di racchiudere in sé diversi generi, oltre che di aver attirato milioni di spettatori. La fiction è stata ideata da Iván Escobar, Esther Martínez Lobato, Álex Pina e Daniel Écija. La composizione delle puntate in base alle stagioni era particolare: la prima stagione da 11 episodi, la seconda da 13, terza e quarta da 8.

Coloro che hanno seguito con maggiore interesse la serie sono rimasti sospesi dalle novità dei produttori, che non comunicavano se ci sarebbe stata una quinta stagione o meno. Ora ve lo diciamo noi: Vis a Vis 5 non ci sarà, ma in compenso ci sarà uno spin-off. Il suddetto si chiama Vis a Vis: El Oasis.

Proprio a questo proposito, uno dei creatori della serie è stato intervistato da un quotidiano spagnolo, ed ha affermato: “Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto”. Tramite questo ragionamento, possiamo pensare che subito che una quinta stagione non ci sarà, ma ci sarà dunque la possibilità di una parte due dello spin-off?

Vis a Vis: arriverà la seconda parte dello spin-off?

Continuano però, anche in questo caso, le notizie negative, anche perché pare che il team di produzione non abbia in mente una seconda parte dello spin-off, poiché pensano che il ciclo narrativo si sia concluso e che tutti gli obiettivi siano stati largamente raggiunti.

Dunque, arrivati a ciò, possiamo dire che non ci sono novità all’orizzonte, sia per quanto concerne la serie TV e sia per quanto concerne lo spin-off. La decisione è stata condivisa da tutto il cast, i quali hanno giustamente affermato: “crediamo che ci sia un viaggio che inizia” con le prime puntate e “vedendo le ultime sequenze dell’ultimo episodio, c’è una certa coerenza universale“.

Se avete il desiderio di guardare questa serie TV, potete recarvi comodamente su Netflix e guardare tutte le stagioni, insieme allo spin-off.