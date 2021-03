È arrivato ufficialmente in Italia il finale di stagione della fiction The 100. Purtroppo, però, i fan più assidui della serie dovranno fare i conti con un’amara verità, e pare che questa sia anche definitiva: non ci sarà una season 8. La serie ha fatto i conti con la sua eliminazione già ad agosto del 2019, quando al pubblico è stato detto che lo show si sarebbe concluso con il centesimo episodio.

The 100: il creatore aveva già reso chiaro il destino della serie

Jason Rothenberg, creatore della fiction, aveva rilasciato un’intervista dove dichiarava che lui e i suoi collaboratori avevano già deciso come e quando sarebbe finita la serie:

“L’uscita della quinta stagione è stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato un progetto alla alla rete per farci scrivere un finale, così da terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo davvero iniziato a formulare il nostro finale. Abbiamo lottato per molto tempo affinché questa fosse l’ultima stagione perché crediamo che sia giusto terminare la serie finché il prodotto è ancora di qualità. Vogliamo che i fan restino col desiderio di averne ancora, piuttosto che trascinare la storia con i soliti cliché. Non so se lo Studio o il network ci avrebbero dato il via libera per l’ottava stagione, ma credo di sì. Ci hanno dato la libertà di sviluppare la storia così che quest’anno arrivassimo al centesimo episodio, quindi è probabile che avrebbero dato l’ok per nuove storie.”

Anche per quanto riguarda il presunto spin-off dal titolo “Anaconda” c’è stato molto di cui parlare. Pare che sia ambientato ben 97 anni prima della serie principale, al contempo però non abbiamo comunque notizie concrete a riguardo.

Tuttavia, è di fondamentale importanza sottolineare che nell’ultima stagione c’è stato un episodio che aveva proprio questo tiolo, e sembra che non abbia agito solo come episodio flashback, ma anche come pilot di un prequel.