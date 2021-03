L’app Gmail di Google è la principale app di posta elettronica al mondo. Tuttavia, ció non significa che sia la migliore anche in termini di funzionalitá. AndroidPolice ha scoperto una modifica apportata alla versione Android di Gmail che rende più semplice copiare e incollare un indirizzo email. Purtroppo, sembra che la funzionalitá in questione non sia arrivata a tutti gli utenti ma crediamo che arriverá in maniera graduale su tutti i dispositivi Android.

Con la modifica apportata da Google, gli utenti Android toccheranno un indirizzo e-mail nei campi di testo A, Cc o Ccn e tale indirizzo e-mail verrà visualizzato insieme a due nuove opzioni: “Copia” e “Rimuovi“. La prima opzione ti consentirá di copiare il testo desiderato, mentre la seconda rimuoverá l’indirizzo selezionato dal campo scelto. Al momento, la funzione é stata avvistata su Android 11.

Gmail: rilasciata la nuova versione per alcuni utenti Android

Il vecchio modo per farlo richiedeva che l’utente premesse a lungo su un indirizzo e-mail che a sua volta inviava un pop-up che includeva un pulsante di copia. Il nuovo metodo non ti farà risparmiare molto tempo, ma se copi e incolli spesso gli indirizzi email quando utilizzi Gmail, questa nuova funzione potrebbe piacerti. L’indirizzo email che hai copiato finisce negli appunti da dove può essere incollato in altri campi al di fuori di Gmail sul tuo smartphone.

Sembra che Google stia diffondendo questa modifica ai dispositivi con Gmail per Android v2021.02.05.357775197 installato. Non tutti i device con questa versione dell’app Gmail hanno la nuova funzionalità; ció suggerisce che Google stia testando la funzionalitá solo per alcuni utenti. La societá non ha dichiarato quando intende rilasciare la nuova opzione anche per il resto degli utenti Android.