Il programma di posta elettronica, Gmail, non riceve un aggiornamento su iOS dal 1° dicembre, probabilmente perché la società non implementa le etichette di protezione dei dati richieste da Apple. L’apparente posizione difensiva di Google nei confronti della nuova politica di protezione dei dati di Apple per le app ha assicurato per settimane che gli utenti di iPhone e iPad un utilizzo ‘obsoleto’.

Ora il gigante della ricerca sta avvertendo gli utenti di usare le app a proprio rischio. Come ha notato mercoledì un giornalista informatico statunitense, la popolare applicazione Gmail ha mostrato un dialogo in cui si diceva che l’uso del programma era solo a proprio rischio. Dopo che Google ha notato il messaggio, l’avviso è stato cancellato sul lato server.

Gmail ha avvisato i suoi utenti del pericolo

La finestra di dialogo visualizzata al momento della registrazione con il provider di posta elettronica diceva semplicemente che “questa app non era aggiornata”. “Devi aggiornare l’app. La versione che stai utilizzando non dispone delle ultime funzionalità di sicurezza per tenerti al sicuro. Procedi solo se sei consapevole dei rischi”.

Questo perché molte delle app di Google sono state aggiornate l’ultima volta il 7 dicembre, Gmail il 1° dicembre (versione 6.0.201115). Il 7 dicembre é stato il giorno in cui Apple ha pubblicato le cosiddette etichette di protezione dei dati. Le app dovrebbero fornire agli utenti nell’App Store informazioni in anticipo sui dati raccolti in modo che possano astenersi dal download se richiedono troppo tracciamento.

Tuttavia, la direzione di Google (o il suo ufficio legale) sembra lottare con il nuovo regolamento. Il gigante di Internet ha annunciato l’ultima volta all’inizio di gennaio che avrebbe introdotto etichette per la protezione dei dati. I programmi popolari come l’app di ricerca ufficiale, l’applicazione di posta elettronica Gmail, il browser Chrome e numerose altre applicazioni vengono regolarmente aggiornati. La finestra di dialogo di avviso non è un caso, infatti è possibile che le app contengano alcuni buchi di sicurezza problematici che non sono stati risolti.

Google non ha ancora fornito alcuna informazione in merito. Nel frattempo, Apple sta introducendo un nuovo opt-in per il monitoraggio con iOS 14.5, che sarà presto rilasciato.