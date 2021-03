Procede sempre con maggiore intensità la lavorazione della terza stagione di YOU. Questa per molti non deve essere affatto una novità, poiché lo stato della California aveva messo a disposizione della produzione più di 7 milioni di dollari di tax credit affinché il terzo capitolo della serie fosse stato pubblicato.

Sera Gamble, produttrice di YOU, più o meno a gennaio 2019, aveva dichiarato un possibile rinnovo al Cosmopolitan UK, annunciando che il tutto si sarebbe deciso in base alla volontà degli spettatori. In più, ha anche aggiunto qualcosa: “Vi dirò, abbiamo un’idea per la terza stagione così esaltante che nella writers’ room se ne parla ogni giorno. Tengo le dita incrociate… spero avremo la possibilità di continuare a fare questa serie.”

Prendendo in esame come questo discorso è stato concluso, sembra che la fiction dovrebbe tornare sulla piattaforma Netflix entro la fine del 2021. Andiamo a scoprire nel dettaglio maggiori dettagli che riguardano i personaggi che fanno parte del cast e la trama.

YOU: quello che non sai sul cast e sulla trama

YOU 3 si andrà a basare su un libro inedito della scrittrice Caroline Kepnes, il quale verrà pubblicato il 6 aprile 2021. Il titolo è You Love Me, e la Gamble ha annunciato anche che ci saranno 10 nuovi episodi originali, con tanti “effetti speciali”. Dunque, per sapere di più sulla trama, dobbiamo obbligatoriamente aspettare l’uscita del libro. Tuttavia, forse è meglio non leggerlo il libro, per rimanere piacevolmente sorpresi da ciò che accadrà nella serie TV.

I personaggi che rivedremo nella fiction sono: Penn Badgley (Joe Goldberg), Elizabeth Lail (Guinevere Beck), Victoria Pedretti (Love Quinn), Luca Padovan (Paco), Zach Cherry (Russel), Shay Mitchell (Peach Salinger), Ambyr Childers (Candace Stone), Jenna Ortega (Ellie Alves), James Scully (Forty Quinn) e Carmela Zumbado (Delilah Alves).