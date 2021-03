Telegram approfitta e batte WhatsApp con due feature super, ecco quali sono

Anche questa volta Telegram offre agli utenti un motivo in più per abbandonare WhatsApp: ecco quali sono le soluzioni migliori

Per più motivazioni il pubblico di Telegram sta crescendo in maniera smisurata, soprattutto dopo la dichiarazione da parte di WhatsApp di voler aggiornare la sua piattaforma. Il colosso colorato di verde ha annunciato che termini e condizioni della privacy cambieranno a breve, con gli utenti che di certo non anno accolto di buon grado il tutto.

Inoltre ci sono due funzionalità che gli utenti non possono non ritenere eccezionali su Telegram. La prima comprende i messaggi che si possono autodistruggere mentre la seconda è corrisposta dai canali Telegram. Questi offrono le migliori soluzioni su Amazon ogni giorno, proprio come il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Telegram: queste sono le feature che il Play Store descrive per gli utenti