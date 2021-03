Uno degli sviluppi più recenti e più attesi in Android Auto è lo sfondo del cambio di alimentazione invece di avere uno sfondo scuro insipido con piccole luci di colore a seconda dell’app corrente, come mostrato prima.

Ora puoi scegliere tra quattordici sfondi diversi per Android Auto, oltre a mettere lo sfondo nero, se non ti piacciono (al momento non puoi usare i tuoi sfondi). Ti diremo come è fatto esattamente passo dopo passo.

Come cambiare lo sfondo di Android Auto

La possibilità di cambiare lo sfondo di Android Auto è stata una delle grandi novità della versione 6.0, anche se ci sono volute alcune settimane in più per raggiungere gli utenti. Ciò presuppone che tu possa finalmente dare un tocco personale all’interfaccia di Android Auto, utilizzando lo sfondo che più ti piace.

La buona notizia è che Google ha preparato 14 diversi sfondi e hanno un bell’aspetto, e la cattiva notizia è che al momento non puoi usare le tue immagini. Tra gli sfondi inclusi troviamo montagne, fibre, ingrandimento, graffiti, cucitura, pieghe, crepuscolo, onde, etere, foresta, vento, sentiero, rotore, griglia e nero.

Cambiare lo sfondo è molto semplice e puoi farlo dallo schermo dell’auto, senza dover toccare il cellulare. Innanzitutto, nella schermata principale di Android Auto, vai su Impostazioni.

Le impostazioni di Android Auto sullo schermo dell’auto hanno solo una manciata di sezioni, di cui quella che ci interessa è nella sezione generale. Andate su Seleziona sfondo. L’unica cosa rimasta è scegliere quale sfondo vuoi usare dall’elenco. Ogni volta che ne tocchi uno, puoi vedere come appare direttamente su questo stesso schermo, senza dover fare nient’altro. Non c’è alcun pulsante per accettare le modifiche: qualunque cosa tu scelga, il prescelto rimane.

Come abbiamo visto, la modalità di cambio dello sfondo di Android Auto è molto semplice e basteranno solo un paio di tocchi sullo schermo dell’auto (quando il veicolo non è in circolazione, ovviamente). Questo è il riepilogo del processo completo: