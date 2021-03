Twitter è pronto a rilasciare le sue nuove funzionalità. Il mese prossimo tutti gli utenti avranno a disposizione Twitter Spaces, la sezione dedicata allo scambio di messaggi vocali in stile Clubhouse. Si prevede, inoltre, l’arrivo di diverse novità che saranno sicuramente apprezzate dagli iscritti, tra queste vi sono Super Follows e Communities.

Twitter anticipa Facebook e lancia Spaces contro Clubhouse!

L’arrivo della nuova piattaforma Clubhouse ha provocato la reazione dei colossi che hanno deciso di investire e far propria la forma di comunicazione adottata dal social introducendo apposite sezioni riservate alle conversazioni vocali. Mentre Facebook sembra però avere intenzione di dar vita a una piattaforma autonoma, Twitter anticipa i rivali lanciando Spaces. Il colosso dedicherà quindi uno spazio allo scambio di chat vocali che, a differenza delle conversazioni avviate su Clubhouse, potranno essere scaricate.

La funzionalità pensata da Twitter sarà quindi disponibile per tutti gli utenti a partire dal prossimo mese ma l’introduzione potrebbe essere addirittura anticipata alle ultime settimane del mese di marzo.

Twitter Spaces non sarà l’unica novità per gli iscritti, il colosso sta già lavorando ad alcune nuove funzioni, tra le quali a destare maggiore interesse vi è Super Follows. Quest’ultima si propone di facilitare la promozione dei contenuti di alcuni utenti permettendo loro di monetizzare tramite la piattaforma. Alcune voci ritengono probabile anche l’arrivo di una sorta di abbonamento mensile dal costo ridotto che consentirebbe agli iscritti di seguire gli account desiderati e quindi avere a disposizione dei contenuti extra. Communities, poi, è la funzionalità in stile Facebook che permette di creare e iscriversi a vari gruppi.