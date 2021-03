Anche questa settimana vedrà tanti eventi sportivi arrivare in esclusiva grazie alle varie aziende che si occupano di Pay TV. Tra i migliori colossi ecco anche DAZN, azienda che ormai rientra di diritto tra quelle più utilizzate in assoluto. Al suo interno è possibile trovare ogni settimana tantissime partite di calcio ad esempio, le quali non potranno essere viste su nessun altra piattaforma almeno in Italia.

La soluzione risulta anche estremamente vantaggiosa visto che l’azienda offre un abbonamento low cost. Si tratta di soli 9,99 € al mese per avere tutti i contenuti sia live che ondemand all’interno di DAZN. Basta infatti sottoscrivere quest’abbonamento per avere a disposizione tutto con l’opportunità di recedere in qualunque momento.

DAZN: ecco tutte le migliori partite della settimana in esclusiva nazionale