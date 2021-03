Come tutti sanno dall’1 marzo 2021 per poter accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione è obbligatoria l’identità digitale. Spid, Carta di Identità elettronica o Carta nazionale dei servizi permettono ai cittadini di fruire di alcuni servizi pubblici.

Molto pratici, permettono di svolgere diverse operazioni che prima erano disponibili solo recandosi presso gli uffici. Notizia interessante è che ora lo Spid si può ottenere anche senza spostarsi da casa. Grazie all’app gratuita PosteID di Poste Italiane si può richiedere questa identità digitale in modo facile, veloce e soprattutto gratuito. Ecco come fare.

PosteID: l’app che semplifica lo Spid

PosteID può essere ormai definita l’app che semplifica lo Spid. Poste Italiane infatti rientra tra i gestori ufficiali di identità abilitati elencati sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Prima era comunque possibile farne richiesta online, ma per ottenere lo Spid era indispensabile recarsi presso uno degli sportelli abilitati di Poste Italiane. Ora invece grazie ad una nuova modalità l’utente può ottenere l’identità digitale da casa.

In pratica basta solo scaricare l’app gratuita PosteID da Play Store o App Store sul proprio dispositivo mobile e farsi guidare dalle istruzioni. La procedura cambia per chi ha già una Carta di Identità elettronica.

Vediamo come fare per chi dovesse essere ancora in possesso della vecchia Carta di Identità. Una volta scaricata l’applicazione, per ottenere lo Spid basta registrare un breve video che dimostri la propria identità ed effettuare un bonifico SEPA standard di 1 euro che verrà poi restituito al termine della procedura.

Diversamente per chi ha un passaporto italiano o la Carta di Identità elettronica potrà solo riprendere questi documenti con il proprio smartphone. Successivamente l’applicazione chiederà di inquadrare il proprio volto e il documento così che possa leggerlo elettronicamente. Ancora meglio se si è in possesso anche del PIN della Carta di Identità elettronica perché in questo caso ottenere lo Spid sarà ancora più rapido. L’attivazione è immediata senza dover procedere con video o foto.