L’inizio della primavera porterà ad ancora più soluzioni per i clienti di TIM, Vodafone, Iliad e WindTre che desiderano modificare i loro piani per la telefonia mobile. Ad oggi, i clienti che intendono attivare una SIM con altro operatore possono beneficiare di quattro promozioni strategiche per costine per soglie di consumo.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori promo di Marzo con tanti Giga

Tra le principali offerte del momento vi è assolutamente la TIM Gold Pro. Il pacchetto di consumi pensato da TIM prevede chiamate senza limiti verso tutti con 70 Giga per la navigazione internet. Il costo previsto per il rinnovo è invece di soli 7,99 euro al mese.

La controffensiva di Vodafone rispetto alla promozione di TIM si concretizza attraverso la ricaricabile Special 100 Giga. I clienti che sceglieranno questa tariffa avranno a loro disposizione un ticket con minuti illimitati verso tutti più 100 Giga per la navigazione internet. Il costo della ricaricabile sarà di soli 9,99 euro al mese.

Nel mese di Marzo, in opposizione a TIM e Vodafone, anche Iliad ha deciso di presentare una nuova ricaricabile low cost, in edizione limitata. Gli abbonati del gestore francese potranno quindi contare sulla Flash 100. Attraverso questa valida promozione del provider transalpino i clienti riceveranno minuti no limits più SMS verso tutti e 100 Giga a 9,99 euro.

A chiudere la carrellata delle migliori iniziative di telefonia per l’inizio della primavera vi è la WindTre Star+. Questa promozione prevede un ticket con minuti illimitati verso ogni numero più 200 SMS con 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo da pagare ogni trenta giorni è di 7,99 euro.