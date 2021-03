Postepay: arriva la nuova truffa phishing che mette nei guai gli utenti

Non sarebbe certo la prima volta che si sente parlare di truffa nel mondo della finanza. Purtroppo all’interno di queste vicissitudini ci rientrano anche gli utenti, i quali risultano titolari di carte di debito, di credito o semplicemente di carte prepagate.

Tra queste ultime la più bersagliata risulta di certo la Postepay, noto supporto elettronico fornito da Poste Italiane che risulta un’ottima soluzione. In realtà non ci sono problemi dal punto di vista della sicurezza, ma il tutto si verifica semplicemente convincendo gli utenti che le comunicazioni che pervengono arrivino da parte dell’azienda stessa. È proprio in questo modo che operano i tentativi di phishing, i quali hanno come unico scopo quello di prendere i vostri dati d’accesso.

Postepay: la nuova truffa phishing mette gli utenti nel panico, ecco il messaggio

Gentile Cliente,

Ti comunichiamo la modifica delle Condizioni Generali del Servizio di Identità Digitale “PosteID abilitato a SPID” nella nuova versione.

Cosa cambia per te?

Il servizio base, cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, è gratuito per le persone fisiche. Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale.

cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale. Eventuali future modifiche alle Condizione Generali del Servizio saranno rese note ai Titolari, con congruo anticipo, tramite apposita informativa sul Sito o in Bacheca o con ulteriori canali o modalità che Poste ritenesse di adottare.

RICORDA CHE,

Non puoi più utilizzare la tua carta PostePay se non accetterai le modifiche contrattuali. Inoltre abbiamo bisogno della tua collaborazione, dovrai aggiornare le informazioni del tuo profilo online entro 48 dalla ricezione di questa comunicazione.

PROCEDI CON L’AGGIORNAMENTO