Fino al 17 Marzo 2021, salvo ulteriori proroghe, è ancora possibile sottoscrivere l’offerta di PosteMobile con modem Wi-Fi trasportabile incluso, denominata Casa Web e proposta dall’operatore virtuale ad un prezzo mensile scontato.

Invece che a 26,90 euro mensili, infatti, i rinnovi di PosteMobile Casa Web continuano a prevedere un costo promozionale di 20,90 euro al mese, con fatturazione a intervalli bimestrali tramite conto telefonico. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile proroga Casa Web a prezzo scontato fino al 17 marzo 2021

PosteMobile Casa Web prevede nel dettaglio una connessione internet illimitata con un modem Wi-Fi incluso in comodato d’uso gratuito e una SIM dati già inserita all’interno del dispositivo, il tutto al prezzo scontato di 20,90 euro al mese. Per quanto riguarda la velocità di navigazione, per il momento PosteMobile Full permette di raggiungere fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, appoggiandosi alla rete 4G+ di WindTre.

Tuttavia, è previsto un ritorno alla rete Vodafone del quale non si conosce ancora la data esatta, ma secondo quanto dichiarato nei documenti finanziari di Vodafone, l’avvio della migrazione dovrebbe avvenire entro Marzo 2021. Per sottoscrivere l’offerta, comprensiva anche di un servizio di assistenza clienti al numero 160, è necessario sostenere un contributo di attivazione pari a 29 euro una tantum, addebitato nella fattura del mese successivo a quello di attivazione.

Il modem Wi-Fi viene fornito in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale e se il cliente decide di effettuare la cessazione dell’offerta, avrà un tempo di 60 giorni entro il quale restituire il dispositivo a propria cura e spese. L’intervento del tecnico non è dunque necessario per l’utilizzo dell’offerta, che si ricorda essere attivabile esclusivamente online da nuovi clienti privati. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.